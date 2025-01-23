В ночь на пятницу и утром в Латвии ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, а днем местами дождь, прогнозируют синоптики.
В ближайшее время ожидается мокрый снег и небольшой дождь
Местами выглянет солнце. Ночью и утром на дорогах будет скользко.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.
В Риге ночью и утром пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ночью ветер будет порывистым, до 12 метров в секунду, температура воздуха составит +1...+2 градуса. Днем будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, потеплеет до +4 градусов.
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