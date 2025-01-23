В ближайшее время ожидается мокрый снег и небольшой дождь

Местами выглянет солнце. Ночью и утром на дорогах будет скользко.

В Риге ночью и утром пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ночью ветер будет порывистым, до 12 метров в секунду, температура воздуха составит +1...+2 градуса. Днем будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, потеплеет до +4 градусов.