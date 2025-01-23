Синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные

На рабочей неделе небо закрывали плотные облака, которые принесли осадки, в основном дождь, а на востоке местами наблюдался мокрый снег и снег.

В ночь на вторник в отдельных районах на северо-востоке отмечался ледяной дождь. Температура воздуха ночью опускалась до -2, +3 градусов, днем было 0, +4 градуса.

В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять активность циклонов, поэтому погода будет облачной, а осадки - обильными. Ожидается слабый и умеренный ветер, на побережье порывистый.

Температура воздуха днем будет плюсовая, только местами по ночам столбики термометров опустятся ниже нуля.

В пятницу и в выходные небо затянут облака, и через Латвию пройдет несколько зон осадков с мокрым снегом и дождем. Туман ухудшит видимость. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье порывами до 15-16 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит -2, +3 градуса, днем будет +1, +6 градусов.

В начале следующей недели небо местами прояснится, но ожидаются и осадки - мокрый снег и дождь. В отдельных районах страны при слабом или умеренном южном ветре будет сгущаться туман. Температура воздуха ночью местами приблизится к нулю, а днем останется положительной.

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