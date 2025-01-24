В пятницу местами пройдут дожди, но может выглянуть и солнце

Местами пройдет кратковременный дождь, более сильные осадки ожидаются в восточной части страны в первой половине дня.

Температура воздуха составит +2...+5 градусов.

В Риге временами будет накрапывать дождь, выглянет солнце. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +4 градусов.

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