В пятницу, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах Латвии между облаками появится солнце.
В пятницу местами пройдут дожди, но может выглянуть и солнце
Местами пройдет кратковременный дождь, более сильные осадки ожидаются в восточной части страны в первой половине дня.
Температура воздуха составит +2...+5 градусов.
В Риге временами будет накрапывать дождь, выглянет солнце. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +4 градусов.
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