Суббота будет дождливой

Дороги местами останутся скользкими. Ветер будет слабый или умеренный, вдоль побережья порывистый, южный или юго-западный.

Температура воздуха днем ​​достигнет +1...+6 градусов.

В Риге день будет облачным, утром и вечером ожидается дождь. Южный, юго-западный ветер останется умеренным, а максимальная температура воздуха составит +3...+4°.

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