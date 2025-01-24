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Alexandra Saarniit
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Суббота будет дождливой

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Фото: Sagittarius_13/Shutterstock

В субботу, 25 января, погода будет пасмурной, временами ожидаются осадки - в основном дождь и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дороги местами останутся скользкими. Ветер будет слабый или умеренный, вдоль побережья порывистый, южный или юго-западный.

Температура воздуха днем ​​достигнет +1...+6 градусов.

В Риге день будет облачным, утром и вечером ожидается дождь. Южный, юго-западный ветер останется умеренным, а максимальная температура воздуха составит +3...+4°.

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