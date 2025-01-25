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В воскресенье в Латвии также ожидается серая погода, временами пройдут дожди

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Холодная погода. Иллюстративное фото.
Холодная погода. Иллюстративное фото. Фото: Miachikova Natalia/Shutterstock

В воскресенье сохранится пасмурная погода с осадками, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня временами ожидается дождь, а вечером местами пройдет мокрый снег.

Ночью в некоторых регионах возможны туман и дымка, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем составит +1...+5 градусов.

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