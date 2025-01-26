В воскресенье на большей части территории страны с середины дня ожидаются дожди, а вечером местами пройдет мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье на большей части Латвии ожидаются дожди
Погода будет пасмурной, в некоторых регионах до середины дня сохранятся туман и дымка. Максимальная температура воздуха составит +3...+5 градусов.
В Риге во второй половине дня ожидается дождь, а температура воздуха составит +3...+5 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!