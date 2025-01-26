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Alexandra Saarniit
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В воскресенье на большей части Латвии ожидаются дожди

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Кот в дождливый вечер. Иллюстративное фото.
Кот в дождливый вечер. Иллюстративное фото. Фото: Alex_NB/Shutterstock

В воскресенье на большей части территории страны с середины дня ожидаются дожди, а вечером местами пройдет мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Погода будет пасмурной, в некоторых регионах до середины дня сохранятся туман и дымка. Максимальная температура воздуха составит +3...+5 градусов.

В Риге во второй половине дня ожидается дождь, а температура воздуха составит +3...+5 градусов.

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