В воскресенье на большей части Латвии ожидаются дожди

Погода будет пасмурной, в некоторых регионах до середины дня сохранятся туман и дымка. Максимальная температура воздуха составит +3...+5 градусов.

В Риге во второй половине дня ожидается дождь, а температура воздуха составит +3...+5 градусов.

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