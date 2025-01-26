В ночь на воскресенье в Латвии побиты 20 рекордов тепла

Рекорд тепла для 25 января был побит в Айнажи, Лиепае, Руцаве, Стенде и Звейниекциемсе. Самая высокая температура воздуха в субботу составила +7,2 градуса в Руцаве.

До 6:00 в воскресенье самая высокая температура была зафиксирована в Бауске, Добеле, Мерсрагсе и Риге, где столбики термометров поднялись до +7,3 градуса. Это также новый национальный рекорд тепла для 26 января, превысивший +7,2 градуса, зафиксированные в Руцаве в 1990 году и в Мерсрагсе в 2008 году.

В воскресенье утром температура воздуха опустилась до +2...+5 градусов.

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются новые рекорды тепла.

Как сообщалось, температура воздуха в первый месяц этого года в Латвии примерно на 4 градуса выше, чем средняя температура в январе 1991-2020 гг.

Средняя температура воздуха за первые десять дней года составила -0,2 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы для первой декады месяца, а во второй декаде января средняя температура воздуха достигла +1,9 градуса, что на 4,1 градуса выше среднего многолетнего значения.