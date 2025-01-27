Понедельник будет облачным; пройдут дожди, но местами выглянет солнце

Местами ожидается дождь. Температура воздуха составит +2...+7 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, вечером он сменит направление на южное, юго-восточное. На севере Курземе сохранится слабый ветер изменчивого направления.

В Риге местами возможен дождь, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

Ночью в Даугавпилсе, Екабпилсе и Резекне был побит рекорд тепла 27 января. В понедельник к пяти часам утра самая высокая температура была +5,6 градусов в Даугавпилсе, Бауске и Добеле и +5,7 градусов в Сталгене.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!