В понедельник в Латвии небо будут закрывать облака, однако местами по стране выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Понедельник будет облачным; пройдут дожди, но местами выглянет солнце
Местами ожидается дождь. Температура воздуха составит +2...+7 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, вечером он сменит направление на южное, юго-восточное. На севере Курземе сохранится слабый ветер изменчивого направления.
В Риге местами возможен дождь, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +6 градусов.
Ночью в Даугавпилсе, Екабпилсе и Резекне был побит рекорд тепла 27 января. В понедельник к пяти часам утра самая высокая температура была +5,6 градусов в Даугавпилсе, Бауске и Добеле и +5,7 градусов в Сталгене.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!