Несмотря на рекорды тепла, в начале февраля синоптики обещают похолодание

Температура воздуха в конце января составит +2...+7 градусов, в среду потеплеет до +9 градусов, в отдельные ночи столбик термометра местами опустится до 0...+1 градуса.

В начале февраля атмосферное давление будет расти, погода станет суше и холоднее. По всей стране температура может опуститься ниже нуля.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе в Латвии будет на семь градусов теплее нормы. Как и в январе, средняя температура февраля, по прогнозам, будет примерно на четыре градуса выше средней температуры 1991-2020 годов. Согласно долгосрочным прогнозам, в марте также ожидаются рекорды тепла.