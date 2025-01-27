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Несмотря на рекорды тепла, в начале февраля синоптики обещают похолодание

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Иней на ветвях дерева
Иней на ветвях дерева Фото: Shutterstock

На этой рабочей неделе в Латвии сохранится рекордно высокая температура, но в первые дни февраля похолодает, и возможен небольшой мороз без снега.

Температура воздуха в конце января составит +2...+7 градусов, в среду потеплеет до +9 градусов, в отдельные ночи столбик термометра местами опустится до 0...+1 градуса.

Временами ожидаются дожди и туман, ветер слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.

В начале февраля атмосферное давление будет расти, погода станет суше и холоднее. По всей стране температура может опуститься ниже нуля.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе в Латвии будет на семь градусов теплее нормы. Как и в январе, средняя температура февраля, по прогнозам, будет примерно на четыре градуса выше средней температуры 1991-2020 годов. Согласно долгосрочным прогнозам, в марте также ожидаются рекорды тепла.

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