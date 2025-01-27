Во вторник на большей части территории Латвии временами будут идти дожди, в Латгале значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Вторник будет дождливым, но теплым
Местами сформируется дымка. Небо преимущественно будет затянуто облаками. Ветер прогнозируется южный от слабого до умеренного.
Температура воздуха ночью не опустится ниже 0.. +5 градусов. Максимальная температура днем составит +4...+8 градусов.
В Риге во вторник временами будут идти дожди и дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов.
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