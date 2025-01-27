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Alexandra Saarniit
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Вторник будет дождливым, но теплым

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Кот на дереве
Кот на дереве Фото: Shutterstock

Во вторник на большей части территории Латвии временами будут идти дожди, в Латгале значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Местами сформируется дымка. Небо преимущественно будет затянуто облаками. Ветер прогнозируется южный от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью не опустится ниже 0.. +5 градусов. Максимальная температура днем составит +4...+8 градусов.

В Риге во вторник временами будут идти дожди и дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов.

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