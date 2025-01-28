В понедельник вечером температура воздуха в Лиепае повысилась до +8,1 градуса, и это новый рекорд тепла для 27 января в истории метеонаблюдений в Латвии, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Лиепае уверенно побит национальный температурный рекорд 27 января
Предыдущий рекорд составлял +7 градусов и был зафиксирован в Риге в 1923 году.
Рекорды местного значения в понедельник ночью и днем были установлены на девяти метеостанциях в Латгале и Видземе, а поздним вечером также в Лиепае, Павилосте, Руцаве и Звейниекциемсе.
Кроме того, в Лиепае с отметкой +8,1 градуса установлен не только новый рекорд для 27 января, но и рекорд температуры для всей третьей декады месяца.
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