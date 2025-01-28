Самая высокая температура воздуха в стране к 14 часам вторника составила +9,2 градуса в Руцаве, что является новым национальным рекордом тепла для третьей декады января, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Погода продолжает бить рекорды: в Руцаве воздух прогрелся до +9,2 градуса
Предыдущий рекорд тепла для 28 января составил +9 градусов в 1989 году, а предыдущий рекорд для третьей декады месяца был зафиксирован 21 января 1990 года и составил +9,1 градуса. Оба этих рекорда были зафиксированы в Колке.
До двух часов дня на десяти станциях побит рекорд для 28 января, а на шести станциях - рекорд третьей декады месяца.
Национальный суточный рекорд тепла был побит третий день подряд.
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