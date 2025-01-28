Предыдущий рекорд тепла для 28 января составил +9 градусов в 1989 году, а предыдущий рекорд для третьей декады месяца был зафиксирован 21 января 1990 года и составил +9,1 градуса. Оба этих рекорда были зафиксированы в Колке.

До двух часов дня на десяти станциях побит рекорд для 28 января, а на шести станциях - рекорд третьей декады месяца.

Национальный суточный рекорд тепла был побит третий день подряд.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!