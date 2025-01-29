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Alexandra Saarniit
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Синоптики подготовили новый прогноз на ближайшие дни

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Фото: Shutterstock

В начале февраля в Латвии ожидается более прохладная погода, землю во многих местах накроет снегом, свидетельствуют новейшие прогнозы.

В последний день января температура воздуха еще достигнет +6 градусов, но к концу недели уже будет колебаться около нуля и во многих местах пойдет снег.

На следующей неделе преимущественно прогнозируется слабый мороз. Временами будет выглядывать солнце и ожидаются осадки - в основном в виде снега. Ветер будет преимущественно слабым.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе сохранится выше нормы, февраль в целом прогнозируется примерно на четыре градуса теплее обычного.

Галерея: Зима в Латвии

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