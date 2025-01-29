В четверг ожидаются дожди и ветер

Скорость порывов юго-западного ветра составит 10-15 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем будет в пределах +3...+7 градусов.

В Риге в предпоследний день января временами ожидается небольшой дождь, юго-западный ветер порывами до 12 метров в секунду и температура воздуха около +6 градусов.

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