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В четверг ожидаются дожди и ветер

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Чайки на морском берегу
Чайки на морском берегу Фото: Midjourney/TVNET

В четверг, 30 января, ожидается преимущественно облачная погода, временами возможен дождь, усилится ветер, прогнозируют синоптики.

Скорость порывов юго-западного ветра составит 10-15 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем будет в пределах +3...+7 градусов.

В Риге в предпоследний день января временами ожидается небольшой дождь, юго-западный ветер порывами до 12 метров в секунду и температура воздуха около +6 градусов.

Галерея: Зимний день

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