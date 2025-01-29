Рекорд максимальной температуры воздуха 29 января к 13:00 в среду был побит на 22 станциях метеонаблюдения, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В среду вновь были побиты тепловые рекорды
Рекорд не был побит только в Колке, Лиепае и Мерсрагсе.
На четырех станциях побит рекорд тепла не только 29 января, но и третьей декады месяца.
Самая высокая температура воздуха в первой половине дня была +7,9 градуса в Бауске.
Как уже сообщалось, новый национальный рекорд тепла для третьей декады января был установлен в Руцаве во вторник и составил +9,2 градуса.
С началом февраля в Латвии ожидается более холодная погода и, по прогнозам синоптиков, во многих местах землю покроет снег.
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