В среду вновь были побиты тепловые рекорды

Рекорд не был побит только в Колке, Лиепае и Мерсрагсе.

На четырех станциях побит рекорд тепла не только 29 января, но и третьей декады месяца.

Самая высокая температура воздуха в первой половине дня была +7,9 градуса в Бауске.

Как уже сообщалось, новый национальный рекорд тепла для третьей декады января был установлен в Руцаве во вторник и составил +9,2 градуса.

С началом февраля в Латвии ожидается более холодная погода и, по прогнозам синоптиков, во многих местах землю покроет снег.

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