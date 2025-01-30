На следующей неделе в Риге может закончиться метеорологическая осень и наступит метеорологическая зима, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.
В Риге на новой неделе может начаться метеорологическая зима. Да, вы не ослышались
Метеорологическая зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд держится ниже нуля. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, этот критерий еще не достигнут на станциях метеонаблюдений в центре Риги, а также в некоторых других частях страны - в основном на Курземском побережье, где продолжается метеорологическая осень.
В целом по стране метеорологическая зима началась 4 декабря, так как средняя температура воздуха в Латвии с 4 по 10 декабря была минусовой.
С 1 декабря средняя температура воздуха в центре Риги была ниже нуля только 11 дней. Самым продолжительным периодом были четыре дня подряд 3-6 января.
Самая низкая среднесуточная температура воздуха в столице составила -3,2 градуса 5 января, а самая высокая - +7,5 градуса 19 декабря.
Согласно текущим прогнозам Global Forecast System, метеорологическая зима в Риге начнется 4 февраля, когда среднесуточная температура воздуха в течение длительного времени будет ниже нуля, а временами мороз усилится до -7 градусов.
До 3 февраля временами ожидаются осадки, может образоваться снежный покров, но сильного снега не прогнозируется.
По последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели в Латвии ожидается средняя температура, соответствующая февральской норме. Ранее прогнозировалось, что средняя температура в феврале будет на 4 градуса выше средней температуры 1991-2020 гг.
По прогнозам, теплая погода вернется в середине февраля или во второй половине месяца, когда может начаться метеорологическая весна.
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