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В пятницу в Латвии снова ожидается рекордное тепло

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Пасмурная погода. Иллюстративное фото.
Пасмурная погода. Иллюстративное фото. Фото: Unsplash

В пятницу, 31 января, во многих районах Видземе и Земгале ожидаются продолжительные дожди, прогнозируют синоптики.

В Курземе осадков будет меньше, а в Латгале - не ожидается совсем. Во многих регионах страны сформируется дымка.

Температура воздуха днем составит +3...+7 градусов. Будет дуть слабый ветер.

До +7 градусов столбик термометра может подняться в Даугавпилсе при солнечной погоде. Национальный рекорд тепла для 31 января составляет +6,8 градуса в 1989 году в Риге.

В столице ожидается пасмурная и дождливая погода, возможна дымка. Будет дуть легкий южный ветер, температура воздуха сохранится у отметки +5 градусов.

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