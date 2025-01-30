В пятницу в Латвии снова ожидается рекордное тепло, во многих регионах пройдут дожди

Небо будет преимущественно пасмурным, днем во многих местах Видземе и Земгале будут лить продолжительные дожди, а в Латгале сутки пройдут без существенных осадков.

Ночью и утром будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +1...+5 градусов. Днем ожидается слабый ветер, температура воздуха составит +3...+7 градусов.

В Риге ближайшей ночью будет мало осадков, а день ожидается пасмурный и дождливый. При слабом южном ветре температура воздуха будет колебаться около +5 градусов.

Согласно оперативной информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг до 14:00 на девяти станциях наблюдений был обновлен рекорд тепла 30 января; самая высокая температура воздуха зарегистрирована в Даугавпилсе, где столбик термометра поднялся до +7,3 градуса. За неделю в Латвии побиты 78 рекордов тепла.

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