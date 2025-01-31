В субботу, 1 февраля, в Латвии ветер начнет дуть с северо-запада, принеся более прохладный и сухой воздух, прогнозируют синоптики.
В конце недели погода в Латвии изменится
В ночь на субботу в восточных районах страны ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Утром в некоторых районах на дорогах будет скользко. Днем, хотя временами будет светить солнце, во многих районах ожидаются осадки. Северо-западный ветер будет дуть порывами до 10-15 метров в секунду, а температура воздуха составит 0...+3 градуса.
В воскресенье температура понизится еще на 2 градуса, будет дуть медленный или умеренный западный, северо-западный ветер, местами пройдет снег.
В первой половине февраля ожидается погода, в основном определяемая областью высокого давления, с небольшими осадками, частыми слабыми ветрами и небольшими заморозками.
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