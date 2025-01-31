В конце недели погода в Латвии изменится

В ночь на субботу в восточных районах страны ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Утром в некоторых районах на дорогах будет скользко. Днем, хотя временами будет светить солнце, во многих районах ожидаются осадки. Северо-западный ветер будет дуть порывами до 10-15 метров в секунду, а температура воздуха составит 0...+3 градуса.