В Латгале, Селии и части Видземе в ночь на субботу ожидается сильный дождь, который местами перейдет в снег, прогнозируют синоптики.
В субботу между облаками проглянет солнце
Температура воздуха в субботу ночью и днем на всей территории страны составит 0...+3 градуса. На дорогах местами будет скользко.
Днем может выглянуть солнце, во многих регионах выпадут осадки, а порывы северо-западного ветра составят 10-15 метров в секунду.
В Риге в субботу временами ожидаются осадки, временами выглянет солнце. Температура воздуха в столице составит +1...+3 градуса.
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