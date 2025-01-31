В субботу между облаками проглянет солнце

Температура воздуха в субботу ночью и днем на всей территории страны составит 0...+3 градуса. На дорогах местами будет скользко.

Днем может выглянуть солнце, во многих регионах выпадут осадки, а порывы северо-западного ветра составят 10-15 метров в секунду.

В Риге в субботу временами ожидаются осадки, временами выглянет солнце. Температура воздуха в столице составит +1...+3 градуса.

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