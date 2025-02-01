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В воскресенье ожидается снег и мокрый снег

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Синица зимой на ветке рябины
Синица зимой на ветке рябины Фото: Schutterstock.com

В воскресенье местами выглянет солнце, но временами ожидаются осадки - мокрый снег и снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, западный ветер. Максимальная температура воздуха составит -1...+2 градуса.

В Риге будет облачно, временами небольшой дождь и мокрый снег. Сохранится слабый или умеренный северо-западный, западный ветер. Температура воздуха останется такой же, как и ночью - +1...+2 градуса.

Галерея: Зима в центре Риги

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