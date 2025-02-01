В воскресенье, хотя небо временами будет проясняться, облака во многих местах принесут снег, а на побережье, где будет немного теплее, ожидается дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье в Латвии местами ожидается снег
Ветер северо-западный, от слабого до умеренного.
В воскресенье температура воздуха продолжит понижаться, и уже ночью на большей части страны похолодает до 0...-3 градусов, поэтому водителям придется быть осторожнее за рулем, так как дороги будут скользкими. Днем температура повысится до -1...+3 градусов.
В столице ночью небо прояснится, в начале ночи ожидается дождь и мокрый снег. Северо-западный ветер будет дуть умеренно, температура воздуха составит +1...+2 градуса.
02.02. Mākoņains, vietām skaidrosies. Palaikam nokrišņi - pārsvarā slapjš sniegs, sniegs. Atsevišķi ceļu posmi būs slideni. Lēns līdz mērens ZR, R vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +2…-3° robežās. pic.twitter.com/rS5lmIdNgu— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 1, 2025
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