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В воскресенье в Латвии местами ожидается снег

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Синица зимой на ветке рябины
Синица зимой на ветке рябины Фото: Schutterstock.com

В воскресенье, хотя небо временами будет проясняться, облака во многих местах принесут снег, а на побережье, где будет немного теплее, ожидается дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ветер северо-западный, от слабого до умеренного.

В воскресенье температура воздуха продолжит понижаться, и уже ночью на большей части страны похолодает до 0...-3 градусов, поэтому водителям придется быть осторожнее за рулем, так как дороги будут скользкими. Днем температура повысится до -1...+3 градусов.

В столице ночью небо прояснится, в начале ночи ожидается дождь и мокрый снег. Северо-западный ветер будет дуть умеренно, температура воздуха составит +1...+2 градуса.

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