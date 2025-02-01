В воскресенье в Латвии местами ожидается снег

В воскресенье температура воздуха продолжит понижаться, и уже ночью на большей части страны похолодает до 0...-3 градусов, поэтому водителям придется быть осторожнее за рулем, так как дороги будут скользкими. Днем температура повысится до -1...+3 градусов.