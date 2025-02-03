Начало недели выдалось снежным

Больше всего снега зафиксировано в Огресгалсе - 6 сантиметров, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Дагде лежит 5 сантиметров снега, в Даугавпилсе и Резекне - 4 сантиметра. На остальных станциях выпало менее 3 сантиметров снега, в западной и центральной частях страны - менее 1 сантиметра.

Максимальная температура воздуха в воскресенье в сети наблюдений составила от -1,5 градуса в Алуксне до +2,7 градуса в Лиепайском и Вентспилсском портах.

В понедельник синоптики ожидают облачную погоду. Ветер от слабого до умеренного с севера, северо-запада.

Температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Риге будет облачно, временами снег, ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.

Из-за снега и гололеда почти по всей Латвии затруднено движение, предупреждает предприятие Latvijas valsts cestļi (LVC).

По состоянию на 6.30 условия движения были удовлетворительны только на Бауском шоссе (А7) и на основных дорогах Лиепаи.

На скользких участках задействовано 126 машин зимней службы.

Водителей просят вести машину осторожно, выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать безопасную дистанцию. LVC напоминает, что даже после обработки дорог реагентами наледь может появиться вновь.

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