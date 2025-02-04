Заканчивается самый темный период года; дни становятся все длиннее

С момента зимнего солнцестояния продолжительность дня в Латвии увеличилась на 2 часа.

21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в 9:00 и зашло в 15:43, то есть продолжительность дня составила 6 часов и 43 с половиной минуты.

4 февраля солнце в Риге взошло в 8:15, а зайдет в 16:59, то есть продолжительность дня составит 8 часов и чуть меньше 44 минут.

Каждый последующий день будет на четыре-пять минут длиннее. С 18 марта день будет длиннее ночи, а 20 марта наступит астрономическая весна.

5 февраля станет первым днем солярной весны. Солярное лето начнется 7 мая и продлится до 5 августа.

Как сообщалось, метеорологическая зима в Риге и на Курземском побережье еще не наступила, но может начаться на этой неделе. Метеорологическая зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже нуля пять дней подряд.

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