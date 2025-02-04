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Синоптики рассказали о погоде в среду

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Фото: Dmytro Surkov/Shutterstock

В среду, 5 февраля, в западной и центральной частях Латвии воздух прогреется до 0...+4 градусов, а в восточных регионах сохранится небольшой мороз, прогнозируют синоптики.

Будет облачно, местами пройдет небольшой снег или дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, на востоке страны - до -8 градусов. Дневная максимальная температура ожидается от -3 градусов в приграничных районах до +4 градусов на Курземском побережье.

В пятый день февраля в Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит -1 градус ночью и +2 градуса днем.

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