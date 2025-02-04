Синоптики рассказали о погоде в среду

Будет облачно, местами пройдет небольшой снег или дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, на востоке страны - до -8 градусов. Дневная максимальная температура ожидается от -3 градусов в приграничных районах до +4 градусов на Курземском побережье.

В пятый день февраля в Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит -1 градус ночью и +2 градуса днем.

05.02. Mākoņains, naktī vietām austrumu raj. skaidrosies. Palaikam nokrišņi, pārsvarā sniegs, rietumos dienā arī slapjš sniegs, lietus. Ceļi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens D puses vējš. Gaisa t. naktī +2…-3°, austrumu raj. -4…-9°, dienā 0…+4°, austrumu raj. 0…-3°. pic.twitter.com/mExvRQNA8H — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 4, 2025

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