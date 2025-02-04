В среду, 5 февраля, в западной и центральной частях Латвии воздух прогреется до 0...+4 градусов, а в восточных регионах сохранится небольшой мороз, прогнозируют синоптики.
Синоптики рассказали о погоде в среду
Будет облачно, местами пройдет небольшой снег или дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.
Минимальная температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, на востоке страны - до -8 градусов. Дневная максимальная температура ожидается от -3 градусов в приграничных районах до +4 градусов на Курземском побережье.
В пятый день февраля в Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит -1 градус ночью и +2 градуса днем.
05.02. Mākoņains, naktī vietām austrumu raj. skaidrosies. Palaikam nokrišņi, pārsvarā sniegs, rietumos dienā arī slapjš sniegs, lietus. Ceļi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens D puses vējš. Gaisa t. naktī +2…-3°, austrumu raj. -4…-9°, dienā 0…+4°, austrumu raj. 0…-3°. pic.twitter.com/mExvRQNA8H— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 4, 2025
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