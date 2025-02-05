В среду существенных осадков не предвидится

При слабом южном ветре температура воздуха составит 0...+4 градуса, в восточных краях сохранится легкий мороз.

В Риге сквозь облака выглянет солнце, осадков не ожидается. Ветер - южный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +2...+3 градусов.

Качество воздуха хорошее, хуже оно в Курземе, куда ветер принес из Центральной Европы повышенную концентрацию частиц PM2.5.

Самая высокая температура воздуха в Европе 4 февраля составила +20 градусов в Испании и +22 градуса на Кипре. Самая низкая температура воздуха была в ночь на среду - около -30 градусов на востоке Финляндии и в России.

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