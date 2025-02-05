В четверг местами в Латвии ожидается снег и дождь, местами - и туман, прогнозируют синоптики.
В четверг осадки продолжатся, но местами выглянет солнце
Небо будет в основном пасмурным, но в части Курземе выглянет солнце.
Максимальная температура воздуха составит -2...+4 градуса, в Курземе - до +6 градусов.
На востоке Латвии небольшой южный ветер сменит направление на восточное, а на западе страны будет дуть слабый или умеренный северный ветер.
В Риге периодически ожидается дождь, возможен туман. Слабый или умеренный северо-западный ветер сменит северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +3 градуса.
Галерея: Рижский зоопарк зимой
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