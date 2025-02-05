В четверг осадки продолжатся, но местами выглянет солнце

Небо будет в основном пасмурным, но в части Курземе выглянет солнце.

Максимальная температура воздуха составит -2...+4 градуса, в Курземе - до +6 градусов.

На востоке Латвии небольшой южный ветер сменит направление на восточное, а на западе страны будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

В Риге периодически ожидается дождь, возможен туман. Слабый или умеренный северо-западный ветер сменит северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +3 градуса.

Галерея: Рижский зоопарк зимой

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