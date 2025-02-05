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В четверг ожидаются снег, дождь и туман

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Снег в Аглоне
Снег в Аглоне Фото: TVNET aculiecinieks

Во многих регионах Латвии в четверг, 6 февраля, ожидаются снег, дождь и туман, а в Курземе будет солнечно, прогнозируют синоптики.

Осадки преимущественно будут небольшими. Дороги во многих регионах будут скользкими, особенно на востоке страны.

Прогнозируется слабый ветер переменного направления, в Курземе - умеренный северный ветер. Температура воздуха составит от -3 градусов на востоке страны до +5 градусов в Курземе.

В Риге ожидается пасмурная погода с кратковременным дождем, возможен туман. Температура воздуха в столице составит от нуля до +3 градусов.

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