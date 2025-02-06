Итоги января от синоптиков: почти 100 рекордов тепла и более 150% осадков

Только в 1989 году, когда среднемесячная температура составила +1,8 градуса, и в 2020 году, когда она достигла +3,1 градуса, январь был еще теплее.

Самая низкая температура воздуха в прошлом месяце была -13,5 градусов 13 января в Айнажи, а максимальная составила +9,2 градуса в последние дни января в Руцаве и Даугавпилсе.

Третья декада месяца оказалась теплее нормы на 7,2 градуса, а средняя температура первой и второй декад января была выше нормы на 2,5 и 4,1 градуса соответственно.

Было побито 98 рекордов тепла, в том числе шесть рекордов максимальной дневной температуры в Латвии и национальный рекорд тепла для третьей декады января.

Среднее количество осадков в январе составило 79 миллиметров, или 156% от нормы, что сделало прошедший месяц третьим влажным январем в истории.

Наибольшее количество осадков - 150,5 миллиметра - было зафиксировано в Павилосте, меньше всего дождя и снега выпало на Елгавской наблюдательной станции - 31,4 миллиметра за месяц.

Продолжительность солнечного сияния была намного меньше нормы, в Латгале было на 74% меньше солнечного света, чем обычно.

Самые сильные порывы ветра - 28,5 метра в секунду - наблюдались 1 января в Лиепайском порту.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!