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Пятница пройдет без значительных осадков, местами выглянет солнце

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Зимняя погода
Зимняя погода Фото: Edijs Pālens/

В пятницу в Латвии не ожидается значительных осадков, временами небо прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится до -1...+2 градусов.

В Риге день будет сухим, облаков станет меньше. Ветер слабый или умеренный юго-восточный, температура +1 градус.

Погоду определяет большой и сильный антициклон.

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