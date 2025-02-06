Пятница пройдет без значительных осадков, местами выглянет солнце

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится до -1...+2 градусов.

В Риге день будет сухим, облаков станет меньше. Ветер слабый или умеренный юго-восточный, температура +1 градус.

Погоду определяет большой и сильный антициклон.

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