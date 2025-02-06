Чт, 6.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Saarniit
Cообщи

Пятница в Латвии будет солнечной

CopyTelegram Whatsapp
Зимняя погода
Зимняя погода Фото: Edijs Pālens/

В пятницу, 7 февраля, по прогнозам синоптиков, в Латвии будет светить солнце, так как с востока придет более сухой и прохладный воздух.

Небо временами прояснится, ночью местами ожидаются небольшие осадки, а на дорогах будет гололедица. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

Температура воздуха опустится до +1...-4 градусов утром и -4...-8 градусов на востоке страны. Во второй половине дня будет от -1 до +2 градусов.

Ожидается самое высокое атмосферное давление за последнее десятилетие.

В пятницу в Риге будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер от слабого до умеренного с востока. Температура воздуха составит -2...-3 градуса утром и около нуля днем.

Если в ближайшие пять дней средняя температура воздуха останется ниже нуля, 7 февраля станет в Риге началом метеорологической зимы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх