Суббота будет облачной и холодной

В начале дня ожидается довольно плотная облачность, но местами небо будет проясняться. Температура достигнет 0...-4 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится еще ниже.

В первой половине дня прогнозируется небольшой снег. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с востока, юго-востока.

В столице погода будет преимущественно облачной, с прояснениями к вечеру. Утром возможен небольшой снег и слабый ветер. Температура воздуха составит 0...-1 градус.

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