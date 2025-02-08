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Суббота будет облачной и холодной

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Кормушка для птиц в снегу
Кормушка для птиц в снегу Фото: Schutterstock.com

В субботу, 8 февраля, будет облачно и холодно, прогнозируют синоптики Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

В начале дня ожидается довольно плотная облачность, но местами небо будет проясняться. Температура достигнет 0...-4 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится еще ниже.

В первой половине дня прогнозируется небольшой снег. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с востока, юго-востока.

В столице погода будет преимущественно облачной, с прояснениями к вечеру. Утром возможен небольшой снег и слабый ветер. Температура воздуха составит 0...-1 градус.

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