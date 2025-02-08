В Риге началась метеорологическая зима

Среднесуточная температура воздуха на станции наблюдения в центре столицы в пятницу составила -0,4 градуса. В ближайшие сутки она сохранится ниже нуля, поэтому 7 февраля в Риге стало первым днем метеорологической зимы.

В Лиепае и других местах на побережье Курземе началом метеорологической зимы может стать суббота, 8 февраля.

Галерея: Оттепель в Риге

Метеорологическая зима наступает, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха сохраняется ниже нуля. В центре Риги, а также в некоторых других местах страны - главным образом, на Курземском побережье - этот критерий в этом году еще не был выполнен, поэтому продолжалась метеорологическая осень.

В целом по стране метеорологическая зима началась 4 декабря, так как средняя температура воздуха в Латвии с 4 по 10 декабря была ниже нуля.

Метеорологическая весна наступит, когда минимум пять суток подряд средняя температура воздуха будет держаться выше нуля.

Под влиянием антициклона на следующей неделе в Латвии в основном ожидается прохладная и сухая погода, температура воздуха преимущественно будет ниже нуля, прогнозируют синоптики.

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