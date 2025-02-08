Фото В воскресенье тоже будет умеренно холодно, но погода будет солнечной

Ночью облачность над Латвией будет незначительной, без осадков. Дороги на отдельных участках станут скользкими.

Ветер прогнозируется юго-восточный, южный от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха в западной части Латвии составит -3...-8 градусов, а на востоке страны - от -8 до -12 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно ясной и без осадков. Ветер - слабый юго-восточный. Температура воздуха понизится до -5...-7 градусов.

В воскресенье днем температура воздуха немного повысится, но по всей стране сохранится небольшой мороз - до -5 градусов, лишь на юге Курземе и Земгале температура воздуха может подняться до нулевой отметки.

Будет дуть слабый преимущественно юго-восточный ветер. По всей Латвии прогнозируется небольшая облачность и солнечная погода.

09.02. Daļēji mākoņains, bez nokrišņiem. Ceļi atsevišķos posmos būs slideni. Pūtīs lēns vējš. Gaisa t. naktī -3…-8°, valsts austrumos -8…-12°, dienā +1…-3°. pic.twitter.com/vvPKm1Ente — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 8, 2025

Фото: Обитатели Рижского зоопарка зимой

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