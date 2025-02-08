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Фото Воскресенье будет солнечным

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Заснеженная лесная дорога
Заснеженная лесная дорога Фото: Dmytro Surkov/Shutterstock

Последний день недели, 9 февраля, в Латвии будет солнечным, но время от времени небо будут закрывать облака, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Осадков не ожидается. На некоторых участках дорог станет скользко. Будет дуть слабый восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит +1, -3 градуса.

В Риге день ожидается солнечным и сухим. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до 0, -1 градуса.

Галерея: Рассвет на берегу моря

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