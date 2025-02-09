На новой рабочей неделе в Латвии ожидается зимняя погода, а температура воздуха местами в Латгале даже приблизится к отметке -15 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Фото ⟩ Синоптики: на новой неделе нас ждут небывалые для этой зимы морозы
Сейчас на севере Европы, в том числе в Латвии, погоду определяет обширный антициклон, влияние которого будет ощущаться и на следующей неделе. Поэтому в Латвии будет меньше облаков и не прогнозируется осадков.
Во второй половине недели с приходом более холодных воздушных масс с северо-востока столбики термометров как в темные, так и в светлые часы суток перестанут подниматься выше нулевой отметки.
Хотя солнце время от времени будет скрываться за облаками, в первые дни недели осадков не ожидается, однако дороги на отдельных участках все равно станут скользкими. В этот период почти на всей территории страны будет дуть слабый ветер.
⛅️🌡️ Jaunajā darba nedēļā ziemīgais laiks turpināsies— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 9, 2025
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В ночные часы воздух остынет до -6...-12 градусов, температура не ниже -1...-5 градусов ожидается лишь местами, в основном, вблизи побережья залива. Хотя на западе страны и на побережье воздух днем в какой-то момент может прогреться до +1...+2 градусов, на остальной территории страны температура воздуха преимущественно будет ниже нуля.
Во второй половине недели облачность принесет в отдельные районы снег, а воздух продолжит остывать: местами в Латгале столбики термометров приблизятся к отметке -15 градусов. В светлое время суток на всей территории страны также ожидаются морозы.
Фото: Зима в центре Риги
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