До -20 градусов! На этой и на следующей неделе ожидается самый холодный период этой зимы

Средняя температура воздуха в ближайшие две недели будет примерно на три градуса ниже нормы, а в конце февраля и в марте она ожидается выше нормы, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Начиная с середины этой недели, временами возможен снег. Идущие с моря облака местами - в том числе и в Риге - могут принести сильные снегопады, однако в целом по стране осадков будет мало. Периодически будет светить солнце.

Ожидается в основном слабый ветер, на побережье чаще возможен умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит 0...-10 градусов, но при ясном небе иногда по ночам столбик термометра будет опускаться до -15...-20 градусов.

По прогнозам гидрологов, при образовании льда на реках существует риск образования ледяных заторов и резких колебаний уровня воды.

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