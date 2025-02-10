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Погода на вторник: существенных осадков не будет, местами небо прояснится

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Замерзший песик
Замерзший песик Фото: Shutterstock

Во вторник, 11 февраля, в Латвии будет облачно, местами пройдет небольшой снег, но существенных осадков не ожидается, а в некоторых районах небо прояснится.

При слабом или умеренном восточном, юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до -3..-8 градусов, на Курземском побережье местами до -1 градуса.

В Риге изменений погодных условий не ожидается, будет дуть слабый юго-восточный ветер, воздух прогреется до -5 градусов.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление 1041-1044 гектопаскалей на уровне моря.

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