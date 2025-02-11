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Alexandra Nekrasova
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Ночью мороз усилится: местами ожидается до -13

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Морозный день в парке
Морозный день в парке Фото: Shutterstock

Температура воздуха в большинстве регионов Латвии в ночь на среду, 12 февраля, опустится до -8...-13 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха днем составит -1...-6 градусов.

В Риге небо временами прояснится, существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов, днем температура составит -4 градуса.

Галерея: Зимняя природа

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