Температура воздуха в большинстве регионов Латвии в ночь на среду, 12 февраля, опустится до -8...-13 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью мороз усилится: местами ожидается до -13
В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.
Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха днем составит -1...-6 градусов.
В Риге небо временами прояснится, существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов, днем температура составит -4 градуса.
Галерея: Зимняя природа
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