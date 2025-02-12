В ближайшие дни воздух местами в Латвии может остыть до -20 градусов

Облака, приходящие с моря, которые иногда будут пересекать столицу, местами принесут сильный снег. Часто будет светить солнце, а ветер останется слабым.

Температура воздуха составит 0...-10 градусов, морозы будут усиливаться в темное время суток по мере прояснения неба. В отдельные ночи столбик термометра может опуститься до -20 градусов.

Более теплая погода возможна после 20 февраля.

Как уже сообщалось, метеорологическая зима в Риге началась только 7 февраля, а на Курземском побережье - на день позже. Метеорологическая весна начнется, когда средняя температура будет выше нуля не менее пяти суток подряд.

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