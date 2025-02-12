В четверг в Латвии местами выглянет солнце, более солнечный день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.
В четверг местами выглянет солнце, но на тепло можно не надеяться
Местами возможен небольшой снег, а к вечеру, начиная с севера страны, снег пойдет во многих местах, дороги станут скользкими.
Максимальная температура воздуха составит от нуля градусов местами на побережье до -6 градусов в восточных районах.
Сохранятся слабый ветер и безветрие, местами в городах качество воздуха может стать очень плохим. Улучшится оно в пятницу.
В Риге до вечера четверга осадков не ожидается, температура воздуха повысится до -2 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!