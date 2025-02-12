В четверг местами выглянет солнце, но на тепло можно не надеяться

Местами возможен небольшой снег, а к вечеру, начиная с севера страны, снег пойдет во многих местах, дороги станут скользкими.

Максимальная температура воздуха составит от нуля градусов местами на побережье до -6 градусов в восточных районах.

Сохранятся слабый ветер и безветрие, местами в городах качество воздуха может стать очень плохим. Улучшится оно в пятницу.

В Риге до вечера четверга осадков не ожидается, температура воздуха повысится до -2 градусов.

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