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В ночь на четверг температура местами опустится до -14 градусов

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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В четверг в Латвии сохранится морозная погода с переменной облачностью, прогнозируют синоптики.

Ночью существенных осадков не ожидается, а температура воздуха опустится до -7...-14 градусов.

Днем местами пройдет небольшой снег, к вечеру начиная с северных регионов осадки усилятся. Температура воздуха составит от нуля градусов местами на побережье до -6 градусов на востоке страны.

В Риге снег ожидается в четверг вечером. Температура воздуха ночью понизится до -9 градусов, а днем не превысит -2 градуса.

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