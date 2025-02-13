В ближайшие сутки на большей части Латвии выпадет снег

Автодороги во многих местах станут скользкими. При северном ветре от слабого до умеренного улучшится качество воздуха.

Небо частично будет затянуто облаками, выглянет и солнце. Температура воздуха ночью понизится до -3...-10 градусов, местами в юго-восточных краях страны похолодает до -13 градусов. Максимальная температура днем составит -1...-6 градусов.

В Риге в четверг вечером ожидается снег, в пятницу существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит -2...-6 градусов.

Галерея: Мороз в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!