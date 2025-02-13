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В ближайшие сутки на большей части Латвии выпадет снег

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Купальщик в проруби
Купальщик в проруби Фото: Shutterstock

Вечером в четверг, 13 февраля, а также в пятницу, 14 февраля, на большей части территории Латвии временами будет идти снег, прогнозируют синоптики.

Автодороги во многих местах станут скользкими. При северном ветре от слабого до умеренного улучшится качество воздуха.

Небо частично будет затянуто облаками, выглянет и солнце. Температура воздуха ночью понизится до -3...-10 градусов, местами в юго-восточных краях страны похолодает до -13 градусов. Максимальная температура днем составит -1...-6 градусов.

В Риге в четверг вечером ожидается снег, в пятницу существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит -2...-6 градусов.

Галерея: Мороз в Риге

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