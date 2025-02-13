В пятницу в Латвии сквозь облака выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В пятницу местами выглянет солнце
Пройдет небольшой и кратковременный снег, местами осадки будут более обильными. Дороги обледенеют.
Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха во второй половине дня составит -1...-6 градусов.
В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный северный ветер, а температура воздуха составит -3 градуса.
Галерея: Мороз в Риге
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