Ночью облачность будет переменной, местами пройдут снегопады. На отдельных участках дороги станут скользкими. Ожидается слабый ветер, а температура воздуха снизится до -7…-12 градусов, в восточных районах - до -12…-16 градусов.

В Риге ночью также прогнозируется переменная облачность и снегопады. Улицы и тротуары местами станут скользкими. Ветер останется слабым, а температура воздуха опустится до -6…-8 градусов.

Днем в воскресенье небо будет чередовать солнце и облака, снег возможен лишь в отдельных районах. Ветер западного направления останется слабым или умеренным. Температура воздуха составит -3…-8 градусов, а на побережье Балтийского моря будет на несколько градусов теплее, отмечают синоптики LVĢMC.

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