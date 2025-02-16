В воскресенье ожидается переменная облачность; местами снег

На отдельных участках дорог по-прежнему сохранится гололедица. Будет дуть слабый западный ветер, а максимальная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, лишь на побережье будет немного теплее – от -1 до -3 градусов.

В Риге в воскресенье, 16 февраля, также будет переменная облачность, временами возможен небольшой снег.

Местами улицы и тротуары будут скользкими. Ветер будет слабым, а температура воздуха поднимется до -3…-5 градусов.

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