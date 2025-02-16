В воскресенье утром самая низкая температура была зафиксирована в Стенде

В Приекули (Цесисский край) в этот же период температура достигла -13,5°C, а в Зиланы (Екабпилсский край) - -12,4°C.

К 7:00 утра минимальная температура в Лиепае опустилась до -12,8°C, а в Руиене наиболее низкие значения были зафиксированы в 8:00 утра - -13°C.

Наиболее высокая минимальная температура в ночь на 16 февраля зафиксирована в Колке (Талсинский край), где к 7:00 утра она не опускалась ниже -5,7°C.

В Мерсрагсе (Талсинский край) минимальная температура составила -6°C (зафиксирована в 3:00), а в Вентспилсе - -6,2°C (в 4:00).

В центре Риги на метеостанции Латвийского университета наименьшее значение температуры было отмечено в 5:00 утра - -8,5°C.

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