Из-за снегопада в Риге объявлено желтое предупреждение

По данным метеорологов, с 11 до 14 часов снежный покров в столице увеличится на 5 сантиметров.

Снег может затруднить движение транспорта и пешеходов. Во время снегопада ухудшится видимость.

Под тяжестью снега могут ломаться ветки деревьев и обрываться линии электропередач.

Согласно оперативной информации Latvijas valsts ceļi, на востоке страны условия движения на главных и региональных дорогах по сравнению с ранним утром улучшились, а в центральных и западных регионах большинство дорог занесены снегом.

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