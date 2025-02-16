Ночью и в ближайшие сутки продолжатся снегопады

Температура воздуха предстоящей ночью понизится до -4...-9 градусов, на востоке страны - до -10...-12 градусов. На морском побережье температура составит 0...-3 градуса, в столице - от -3 до -5 градусов.

В понедельник днем местами продолжится снегопад, в западных и центральных регионах - сильный. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер. Температура воздуха днем составит +1...-2 градуса, на северо-востоке - до -2...-5 градусов.

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