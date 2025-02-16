В Латвии образовался снежный покров толщиной до 20 см; снег продолжится и днем

Самый глубокий снег на наблюдательных станциях - 20 сантиметров в Калнциемсе, далее следует Даугавгрива с 12 сантиметрами.

Утром в понедельник наблюдается облачная погода, идет снег, местами - сильный. Дует в основном слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Качество воздуха хорошая.

Температура воздуха составляет от нуля градусов на западном побережье Курземе до -12 градусов на юго-востоке Латгале. Самая низкая температура воздуха ночью была -19 градусов в Латгале.

В Риге дует западный, северо-западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду, температура воздуха составляет -2...-3 градуса.

Днем больше всего снега будет в Курземе и Земгале

В понедельник в Латвии продолжится снег, местами в Курземе и Земгале он будет сильный, в свою очередь большая часть дня в Видземе пройдет без осадков, прогнозируют синоптики.

В западной и центральной частях страны в силе желтое предупреждение о сильном снегопаде.

В Видземе, а также местами в других частях страны выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Дороги будут скользкими.

Максимальная температура воздуха составит -4...+1 градус.

В Риге периодически ожидается снег, ветер стихнет, а температура воздуха поднимется до нуля градусов.

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